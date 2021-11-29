Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявили в Канаде. ВОЗ работает с исследователями, чтобы лучше его понять

Новости

Adam Niescioruk / Unsplash

В столице Канады, городе Оттава подтвердили два первых в стране случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает CBC.

Оба больных недавно вернулись из Нигерии. Страна уже ввела новые ограничения на поездки для иностранцев, которые посещали юг Африки в течение двух предыдущих недель.

Вот что говорит ВОЗ на этот счет. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье, 28 ноября, опубликовала заявление, в котором резюмирует то, что ей известно об этом штамме. Сейчас организация изучает штамм на предмет того, является ли он более заразным, чем, например, штамм «Дельта», а также увеличивает ли «Омикрон» риск повторного заражения. Кроме того, ВОЗ изучает тяжесть штамма и эффективность вакцин против него. То есть утверждать что-то она пока не может.

Людей просят соблюдать дистанцию — минимум метр, проветривать помещение, носить маску так, чтобы она закрывала нос, и, самое главное, вакцинироваться от коронавируса.

Организация рекомендует странам более тщательно отслеживать ситуацию и действовать на основе научно обоснованного подхода. Рекомендаций по закрытию границ или ограничений на поездки в направлении юга Африки пока нет. Перед этим региональный директор ВОЗ в Африке врач Матшидисо Моэти сказал, что введение запретов на поездки на южную часть Африки «атакует глобальную солидарность».

«Мы сможем победить вирус, только если будем работать вместе над поиском решений», — сказал Моэти.

Великобритания созывает на понедельник, 29 ноября, министров здравоохранения стран G7, чтобы обсудить штамм «Омикрон», а премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что запрещает въезд всем иностранцам (запрет вступает в силу во вторник, 30 ноября). В то же время Южная Африка заявила, что не будет вводить ограничения на поездки. Президент страны Матамела Сирил Рамафоса отметил, что запреты на поездки не имеют научных оснований и что юг Африки стал жертвой несправедливой дискриминации.

«Единственное, что сделает запрет на поездки — это еще больше навредит экономике пострадавших стран и подорвет их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее», — сказал Рамафоса.