Журналист Ткач заявил, что УГО уволило сотрудников, не сбивших дрон над резиденцией Зеленского. В ведомстве назвали это ложью

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Українська правда

Журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил, что Управление государственной охраны уволило своих сотрудников, не сбивших беспилотник журналистов над государственной резиденцией «Синегора» в Гуте Ивано-Франковской области, когда там находился президент Владимир Зеленский. В ведомстве назвали это ложью и планируют подавать в суд.

Соответствующую информацию он озвучил в подкасте «Украинской правды».

Он отметил, что узнал это из собственных источников.

«Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над «Синегорой», над этой государственной дачей — о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили», — рассказал Ткач.

По его словам, как только журналисты подняли беспилотник, то к ним подошли сотрудники УГО и запретили снимать. Однако дрон успел взлететь и показать площадку, где стояли вертолеты ГСЧС.

В то же время в Управлении государственной охраны заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Вынуждены снова разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих. Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в которых осуществляется государственная охрана», — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что намерены обратиться в суд из-за этой ситуации.