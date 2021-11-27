Новый штамм коронавируса: въезд из африканских государств запрещают, случаи заражения выявили в трех странах Европы

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Европейские страны заявили о выявлении среди своих граждан нового штамма коронавируса, возникшего на юге Африки и получившего название «Омикрон».

Об этом пишет CNN.

В частности, о выявленых случаях заявили Великобритания и Германия. Болезнь выявили у путешественников из Южно-Африканской республики (ЮАР). Кроме того, о выявлении штамма «Омикрон» в Италии сообщило Министерство здравоохранения республики. Также сообщается, что власти Нидерландов проверяют информацию о въезде в страну более 60 человек, зараженных штаммом «Омикрон».

В этой связи страны начали вводить ограничения. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все прибывающие в страну должны будут проходить ПЦР-тестирование. До получения отрицательного результата теста путешественники будут вынуждены находиться на самоизоляции.

Кроме того, ряд стран уже объявили о запрете на въезд из стран Африки, где распространяется «Омикрон». Великобритания, Япония, Австрия, Италия, Нидерланды, Мальта, Швейцария, Греция, Канада и Турция запрещают въезд из африканских стран, среди которых ЮАР, Зимбабве, Намибия, Ботсвана и Лесото.

Главный санитарный врач Англии Крис Витти заявил, что вакцинации существующими препаратами от коронавируса может оказаться достаточно для значительного снижения вероятности тяжелого течения COVID-19 и смерти при заражении штаммом «Омикрон».

«Из-за изменения шиповидного белка вируса существует реальная возможность того, что этот вариант будет избегать действия вакцин. Однако важно напомнить о том, что вирусу труднее вызвать тяжелое течение болезни или смерть, «обходя» антитела», — сказал Витти.