Таблетки Merck от коронавируса оказались менее эффективными, чем считалось

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Новые таблетки от COVID-19 «Молпунавир» производства американской фармацевтической компании Merck значительно менее эффективны, чем заявлялось ранее.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30% — в то время как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.

Однако на тот момент данные обо всех участниках клинического испытания еще не были доступны. Теперь же они появились.