Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину накроет туман

Новости

Pixabay / StockSnap

В воскресенье, 28 ноября, в большинстве областей Украины ожидается туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, туман будет ночью и утром в северных, большинстве западных, центральных и южных областей, видимость 200—500 м (I уровень опасности).

В Киеве и Киевской области синоптики также объявили штормовое предупреждение из-за тумана.