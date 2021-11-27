В Украине из-за непогоды без света остались жители 126 городов и сел

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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

В Украине из-за непогоды были обесточены 126 населенных пунктов. Большинство из них — в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дождь и порывы ветра оставили без света 93 города и села в Киевской, 31 — в Черниговской и 2 — в Кировоградской области.

В настоящее время бригады облэнерго возобновляют электроснабжение.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в стране ожидаются порывы ветра 15—20 м/с.