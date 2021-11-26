ВОЗ дала название новому штамму коронавируса. США и ЕС закрывают границы для стран юга Африки

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Всемирная организация здравоохранения дала название новому штамму коронавируса, распространяющемуся на юге Африки. Его назвали греческой буквой «омикрон».

Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.

«ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство и дала название «Омикрон», — говорится в сообщении.

Там отметили, что новый штамм имеет большое количество мутаций, и некоторые из них вызывают беспокойство. По предварительным данным, он также повышает риск повторного заражения коронавирусом.

В то же время в ЕС и США уже договорились запретить въезд тем, кто едет из стран юга Африки, где распространяется новый штамм коронавируса. Речь идет о Ботсване, Эсватини, Лесото, Мозамбике, Намибии, Южной Африке и Зимбабве.

Пока что, кроме этих государств, новый штамм зафиксировали в Гонконге, Израиле и Бельгии.