ВОЗ дала название новому штамму коронавируса. США и ЕС закрывают границы для стран юга Африки
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
Всемирная организация здравоохранения дала название новому штамму коронавируса, распространяющемуся на юге Африки. Его назвали греческой буквой «омикрон».
Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.
«ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство и дала название «Омикрон», — говорится в сообщении.
Там отметили, что новый штамм имеет большое количество мутаций, и некоторые из них вызывают беспокойство. По предварительным данным, он также повышает риск повторного заражения коронавирусом.
В то же время в ЕС и США уже договорились запретить въезд тем, кто едет из стран юга Африки, где распространяется новый штамм коронавируса. Речь идет о Ботсване, Эсватини, Лесото, Мозамбике, Намибии, Южной Африке и Зимбабве.
Пока что, кроме этих государств, новый штамм зафиксировали в Гонконге, Израиле и Бельгии.
- Штамм B.1.1.529 был выявлен 11 ноября в Ботсване. Впоследствии его подтвердили в ЮАР и соседних странах. В Гонконге B.1.1.529 выявили у прибывшего из Южной Африки путешественника.
- Ученые считают, что B.1.1.529 может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация (вероятно) позволяет обходить защиту антител.
- Великобритания, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
- Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание из-за распространения нового штамма коронавируса.