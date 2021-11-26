Индия возобновила экспорт вакцин от коронавируса

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John Twohig / Flickr

Один из крупнейших производителей вакцин в мире — индийский завод Serum Institute of India — возобновил экспорт вакцин от коронавируса. Страна еще весной полностью запретила экспорт, чтобы обеспечить внутренний спрос.

Об этом пишет The Associated Press.

Этот завод являлся основным поставщиком для инициативы COVAX, которая при поддержке ООН бесплатно доставляет вакцины от коронавируса всем странам мира. Но из-за прекращения поставок графики были сорваны.

В общей сложности Serum Institute должен был предоставить COVAX 250 миллионов доз вакцины AstraZeneca с возможным продлением на 300 миллионов. Но до запрета на экспорт оттуда поставили всего 30 миллионов доз.

На заводе отметили, что в настоящее время в Индии заболеваемость сильно упала, поэтому там возобновляют поставки за границу. Также там подчеркнули, что в начале 2022 года экспорт существенно возрастет.