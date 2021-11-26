Зеленский назначил двух новых судей КСУ вместо отстраненных Тупицкого и Касминина

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Президент Владимир Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда. Они займут должности отстраненного главы Александра Тупицкого и его заместителя Александра Касминина.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Избрание кандидатур проходило по процедуре открытого и прозрачного конкурса. 17 августа 2021 года своим указом президент создал конкурсную комиссию, в состав которой вошли семеро ведущих специалистов в сфере конституционного права, среди которых трое известных представителей международных институций, а именно: Мирослав Выжиковский, Спиридон Флогаитис, Богдан Футей», — говорится в сообщении.

Всего в конкурсе приняли участие 22 человека. По результатам собеседований новыми судьями Конституционного суда стали:

президент Национальной академии правовых наук Украины Александр Петришин;

профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко Оксана Грищук.

Зеленский объясняет, что таким образом разрешили конституционный кризис, продолжавшийся после отмены КСУ части антикоррупционной реформы.

«Юридически и политически мы сняли какие-либо угрозы для антикоррупционной системы. Оставался вопрос функционирования Конституционного суда — согласно Конституции, а не интересов отдельных лиц, которые почему-то считали, что Конституционный суд — их собственность. Государство решило и этот вопрос», — подчеркнул он.

Зеленский назначил этих судей из-за того, что в марте он отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина. Таким образом, в КСУ освободились две должности по квоте президента. Сроки Тупицкого и Касминина истекали в 2022 году.

Однако Верховный суд признал указ Зеленского об отмене указа Януковича незаконным, в ОП подали апелляцию на это решение. Соответственно, Тупицкий и Касминин пока остаются судьями КСУ, но отстранены от должностей. Однако на их места Зеленский уже назначил новых судей, что может подвергнуть сомнению законность и легитимность решений этих судей, и, соответственно, решений всего Конституционного суда.