Зеленский обвинил экс-главу разведки Минобороны Бурбу в торговле разведывательной информацией
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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УНИАН
Президент Владимир Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Министерств обороны Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией.
Об этом президент заявил на пресс-конференции.
«Такой у него был бизнес, он получал некоторую информацию и торговал ею», — сказал Зеленский. Президент также заявил, что Бурба отремонтировал свою государственную дачу за 11 миллионов гривен.
«Он бизнесмен, но это разведка, а не Бессарабка [рынок]», — сказал Зеленский, уточнив, что Бурба якобы «зарабатывал на информации» и потому был уволен.
Также Зеленский заявил, что хотел уволить Бурбу сразу после инаугурации и напомнил, что тот участвовал в разгонах активистов на Евромайдане. По данным СМИ, Бурба занимал должность начальника 2 управления «К» ГУ СБУ. Согласно документам, отвечал за блокировку дорог на въездах в Киев и обеспечение бесперебойного передвижения спецтранспорта силовиков в центре столицы, должен был обеспечить необходимое количество нарядов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ходе операции по зачистке Майдана.
Кроме того, Зеленский рассказал, что Бурба приходил к нему с «информацией о происхождении коронавируса и формулой вакцины». По словам президента, Бурба якобы предлагал ему передать эти данные России или Китаю.
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