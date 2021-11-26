ВОЗ созывает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса с 32 мутациями

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Wikipedia / Yann Forget

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает на пятницу экстренное совещание по поводу распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, у которого 32 мутации.

Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове на виртуальном пресс-брифинге.

«Беспокойство заключается в том, что когда так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса», – сказала ван Керхове. Ожидается, что штамм будет определен как «вызывающий интерес». Вероятно, он будет называться «Ню», следующей греческой буквой по схеме именования.