В Англии археологи обнаружили на ферме виллу IV века с редкой мозаикой

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Historic England

В Англии на ферме нашли виллу позднеримского периода, а в ней — редкую римскую мозаику, которая показывает битву греческого героя Ахилла с Гектором во время Троянской войны.

О находке 25 ноября сообщила Historic England — это правительственная организация, которая занимается защитой исторической среды Англии.

Находку сделали в графстве Рутленд. В 2020 году сын фермера и землевладельца Джим Ирвин заметил «необычную глиняную посуду» на пшеничном поле и предупредил об этом местные власти. На место приехали археологи Археологической службы Университета Лестера вместе с Historic England, провели раскопки и обнаружили мозаику размером 11 на 7 метров.

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Мозаика образует пол в большой обеденной или развлекательной зоне. Комната является частью большой виллы, построенной в позднеримский период — между III и IV веками нашей эры. Мозаики использовались в разных частных и общественных домах по всей Римской империи, и на них часто изображались известные фигуры истории и мифологии. Однако мозаика Рутленда уникальна для Британии тем, что на ней изображен Ахилл и его битва с Гектором в конце Троянской войны, и она является одним из немногих примеров во всей Европе.

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Кроме этого, возле виллы обнаружили и другие строения: амбары с проходами и, возможно, баню. Скорее всего, в этом комплексе жил богатый человек, знавший классическую литературу. Археологи также заметили повреждения от пожара и разрывы мозаики, что позволило им предположить, что впоследствии виллу переделали.

Также в развалинах, которые покрывали мозаику, нашли человеческие останки. Считается, что людей похоронили, когда в здании уже никто не жил. Останки относятся к очень позднему римскому или раннему средневековому периоду.