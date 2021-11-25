Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон. Офис президента пригласит на него 30 журналистов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, проведет пресс-марафон по случаю экватора каденции. Об этом Офис президента сообщил 25 ноября.
Марафон «30 вопросов президенту Украины» начнется в 12:00 и продлится три часа. Из-за коронавируса и с учетом опыта предыдущих подобных мероприятий на марафон пригласят журналистов из 30 «ведущих» всеукраинских и международных СМИ.
В Офисе президента наметили, что президент поднимет такие темы: проведение реформ в Украине, ситуация на востоке, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т. д.
- 10 октября 2019 года Зеленский дал первый большой 14-часовой пресс-марафон на столичном фудкорте. Он побил рекорд по продолжительности. С президентом пообщались почти 300 журналистов.
- Вторая пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая 2020 года в Мариинском дворце. Она длилась 3 часа. Из-за карантина количество представителей СМИ ограничили — «Бабелю», «Буквам», «Главкому», The Ukrainian Week, журналистке Янине Соколовой отказали в аккредитации. Ныне подсанкционные «112 Украина» и NewsOne, сайт «Страна», а также издание Анатолия Шария, которого подозревают в госизмене, тогда получили аккредитацию.
- 20 мая 2021 года состоялась третья пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет работы. Около 200 журналистов собрались на территории предприятия «Антонов», чтобы задать вопросы президенту Владимиру Зеленскому — по итогам двух лет его работы. Его спрашивали о войне на Донбассе, деолигархизации, деле Павла Шеремета, о главе МВД Арсене Авакове, отношениях с киевским мэром Виталием Кличко, госдачах в Конча-Заспе и о многом другом.