Депутаты Закарпатского облсовета избрали нового председателя. До этого заседание трижды переносили из-за «минирования»

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Депутаты Закарпатского областного совета на сессии в четверг, 25 ноября, избрали главой облсовета представителя партии «Рідне Закарпаття» Владимира Чубирко. Это решение поддержали 37 депутатов.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Перед началом тайного голосования депутат Александр Ледида заявил, что фракция «За будущее» не будет участвовать в голосовании за нового председателя облсовета. Аналогичное заявление от имени фракции «Слуга народа» сделал Эдгар Токарь. Впрочем, голоса набрались.

В своей речи новоизбранный глава облсовета Владимир Чубирко отметил, что обещает «честно и добросовестно выполнять свои обязанности».

Избрать нового председателя облсовета удалось не с первого раза, поскольку были словесные перепалки и три фиктивных минирования здания.

После решения 28 октября о досрочном прекращении полномочий главы Закарпатского областного совета Алексея Петрова депутаты решили провести следующее заседание 4 ноября, но затем его перенесли на субботу, 6 ноября. Но в тот день произошло «заминирование», затем уже уволенный Петров созвал заседание сессии на 15 ноября, где его уже окончательно уволили. Когда началось обсуждение об избрании нового главы, то здание снова «заминировали», поэтому заседание перенесли на 17 ноября, но и тогда история повторилась. В итоге нового председателя избрали 25 ноября.