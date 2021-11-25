МВФ второй раз за осень ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год

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Международный валютный фонд ухудшил на 0,3% показатель роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре этот показатель снизили с 4% до 3,5%.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

По данным фонда, восстановление экономики, начавшееся во второй половине 2020 года, остановилось в 2021-м.

МВФ оставил без изменений ожидание роста ВВП Украины в 2022 году (на уровне 3,6%) и в 2023 году — 3,4%.

Также прогноз предусматривает поступление прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП в текущем году, 2,4% ВВП — в следующем, 2,5% — в 2023-м.

Напомним, 24 ноября Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by. Средства в размере $699 миллионов поступили на счет Национального банка Украины.