Синоптики прогнозируют в Украине в выходные дожди и потепление — до +14 °С

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В последние выходные осени, 27—28 ноября, ожидаются теплая для ноября погода и интенсивные дожди в отдельных регионах Украины.

По данным Sinoptik.ua, ночные морозы ненадолго отступят — только в трех областях столбики термометров опустятся ниже нуля.

Благодаря теплым воздушным массам, которые идут в Украину со стороны Турции и Балканского полуострова, в субботу температура воздуха повысится в среднем до +6...+10 °С. Особенно тепло будет в южных областях и на юго-востоке — в Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре и Запорожье ожидается до +11...+14 °С. Холоднее всего (до +5...+7 °С), по прогнозу, будет в Ивано-Франковской, Ровенской, Луганской и Донецкой областях. На востоке возможны ночные заморозки до -1 °С.

К тому же практически всю территорию Украины в субботу охватят дожди — облачная погода без осадков будет только в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

В воскресенье дожди пройдут на Закарпатье и в западных регионах, Донецкой и Кировоградской областях, а также на юге — в Одессе, Николаеве и Херсоне возможны грозы. На остальной территории Украины будет ясно, без существенных осадков.

Погода будет теплой: от +6...+8 °С на западе до рекордных +13...+14 °С на юге.

В начале новой недели температурные показатели останутся на уровне воскресных, но дожди пройдут уже по всей территории Украины — как днем, так и ночью. По данным синоптиков, в понедельник, 29 ноября, будет от +3 °С на западе и северо-западе до +11...+14 °С на юге страны.