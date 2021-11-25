Президента Чехии Земана выписали из больницы. Из-за состояния здоровья его пытались отстранить от власти
- Автор:
- Олег Панфилович
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Президента Чехии Милоша Земана выписали из больницы, где он находился полтора месяца.
Об этом пишет Česká televize.
Земан сам настоял на том, чтобы его выписали из пражского Центрального военного госпиталя. По данным врачей, здоровье президента Чехии значительно улучшилось. Тем не менее медики советовали Земану продолжить лечение в госпитале.
Сообщается, что из больницы чешский лидер отправится в резиденцию, расположенную в замке Ланы. Там он проведет торжественную церемонию назначения Петра Фиалы премьер-министром Чехии.
- 10 октября Земана из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в Центральный военный госпиталь. Причиной госпитализации президента называли проблемы с печенью.
- 19 октября комиссия Сената по Конституции единогласно согласилась с тем, что 77-летний Милош Земан должен сложить полномочия главы государства. По данным Центрального военного госпиталя, он не может выполнять свои президенские обязанности.
- В конце октября чешская полиция начала проверять людей из окружения президента Милоша Земана. Их подозревают в сокрытии информации о состоянии здоровья главы государства и подделке документов.