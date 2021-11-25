Президента Чехии Земана выписали из больницы. Из-за состояния здоровья его пытались отстранить от власти

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Президента Чехии Милоша Земана выписали из больницы, где он находился полтора месяца.

Об этом пишет Česká televize.

Земан сам настоял на том, чтобы его выписали из пражского Центрального военного госпиталя. По данным врачей, здоровье президента Чехии значительно улучшилось. Тем не менее медики советовали Земану продолжить лечение в госпитале.

Сообщается, что из больницы чешский лидер отправится в резиденцию, расположенную в замке Ланы. Там он проведет торжественную церемонию назначения Петра Фиалы премьер-министром Чехии.