В «Дії» появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат на основе ПЦР-теста
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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МВД
В приложении «Дія» теперь можно сгенерировать сертификат на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Такой сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.
Документ генерируется на операционных системах Android и iOS.
Чтобы получить такой сертификат, нужно в приложении «Дія» нажать на окошечко «Услуги», затем «COVID-сертификаты» и выбрать тип COVID-сертификата.
Этим сертификатом можно пользоваться, в частности в «желтой» и «красной» зонах.
- С 24 сентября на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в приложении запустили возможность создать сертификат о выздоровлении. Скоро появится документ об отрицательном ПЦР-тесте и уже есть детский ковид-сертификат. Кроме того, Минцифры упростило получение сертификата о вакцинации — не надо больше крутить головой.