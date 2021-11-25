В «Дії» появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат на основе ПЦР-теста

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В приложении «Дія» теперь можно сгенерировать сертификат на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Такой сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

Документ генерируется на операционных системах Android и iOS.

Чтобы получить такой сертификат, нужно в приложении «Дія» нажать на окошечко «Услуги», затем «COVID-сертификаты» и выбрать тип COVID-сертификата.

Этим сертификатом можно пользоваться, в частности в «желтой» и «красной» зонах.