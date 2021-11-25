SMM-ник издания «Буквы» сообщил об угрозах со стороны владельца Терентьева и опубликовал истории о заработке издания

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Бывший работник редакции «Букв» и глава SMM-отдела Владислав Волков, который и сделал пост на странице издания о том, что большинство команды решили покинуть проект, сообщил «Бабелю» об угрозах.

По его словам, после его поста в соцсетях об увольнении части редакции из-за давления, владелец издания Петр Терентьев ему угрожал. Волков в ответ заявил, что опубликует скриншоты с внутренней перепиской редакции, однако угрозы, по его словам, только усилились. В итоге вечером 24 ноября Волков сделал в Facebook пост о том, «чем действительно зарабатывают на хлеб владельцы издания [Екатерина Рошук и Петр Терентьев] и как устроена работа в редакции». Он назвал это историями из жизни редакции. Если коротко:

У «Букв» есть сетка ботов и фан-страниц с антипрезидентской риторикой. Заказы на накрутку лайков и комментариев были как от малоизвестных людей, так и нужно было дискредитировать Владимира Зеленского. «Буквы» были причастны к информационному преследованию депутата Вячеслава Соболева (в декабре 2019 года произошло покушение на убийство Соболева, однако тогда от пули снайпера погиб его трехлетний сын). Редакция издания делала посты в Telegram-канале бизнесмена Павла Фукса, а SMM-щикам ставили задачу накручивать просмотры и подписчиков. «Буквы» два месяца вели предвыборную программу в социальных сетях нардепа Ильи Кивы — летом 2016 проходили довыборы в Верховную Раду по 183 избирательному округу (Херсон), одним из кандидатов был Илья Кива. В период парламентской кампании 2019 года работники издания писали на стенах и асфальте «Александр Дубинский — не г_й» (он соревновался за округ с Игорем Кононенко, соратником Петра Порошенко). Владельцы издания Рошук и Терентьев встречались с Кононенко, а SMMщик Волков несколько раз получал зарплаты на всю команду из спортклуба «5 элемент» (принадлежит Порошенко). В декабре 2017 года Петр Терентьев по заказу Игоря Кононенко поручил бывшему сотруднику «Букв» организовать расклейку приглашения с предложением посетить Михеила Саакашвили на лобовое стекло киевских машин. Новое издание «Великий Киев» — это фактически «Буквы». Журналисты делают этот проект под заместителя главы КГГА Владимира Прокопива, а финансируется новое издание местным центром партии Порошенко «Европейская солидарность». Владелец Петр Терентьев был информатором работников прокуратуры в ходе расследования так называемого Tinder-скандала. Издание изменяло политический вектор (например, против геев, а затем против гомофобии), чтобы привлечь гранты западных фондов и посольств.

В качестве доказательств Волков опубликовал скриншоты с перепиской. По его словам, Терентев удалил аккаунт Telegram и «мигрировал» в Slack — его аккаунт подписан как Deleted.

Кроме этого, вечером 24 ноября издание «Буквы» заявило о давлении со стороны власти — из-за видео политтехнолога Владимира Петрова, в котором он заявляет, что проект «Буквы» будет закрыт. Издание расценило это видео как попытку рейдерского захвата властью Владимира Зеленского. Объяснение издания почему: потому что у Петрова есть телеканал «Закон ТБ», его главредом стал Сергей Иванов, которого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк относил к «пулу блогеров Офиса президента».