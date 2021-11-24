Офис президента отреагировал на расследование о юбилее Андрея Ермака: Праздновал в Киеве дома с родителями

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Офис президента опроверг расследование журналиста Михаила Ткача для «Украинской правды» о том, что глава ОП Андрей Ермак 21 ноября праздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута в Карпатах.

Об этом говорится в заявлении ОП, которое опубликовали после материала вечером 24 ноября.

«Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник [на следующий день после Дня рождения, 22 ноября] в Киеве — с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента», — заявили в ОП.

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Что касается самого президента, то его Офис подчеркнул, что тот 19 ноября работал в Киеве – на Банковой, вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье, 21 ноября, был в Киеве на мероприятиях, посвященных Революции Достоинства. В понедельник, 22 ноября, Зеленский тоже находился на рабочем месте. Что касается государственной резиденции в Гуте, то в ОП объяснили: пользование ею один-два дня (как и вертолетами, которыми передвигался президент) было согласно протоколу о перемещении президента и его сотрудников. Заезжал в резиденцию только министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, «который находился в те дни в Ровно и передвигался на автомобиле».

В расследовании говорилось, что 14 гостей на празднование доставили вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и вертолет МИ-8, принадлежащий ВСУ или Нацгвардии. В ОП подчеркнули, что вертолеты посторонних людей не перевозили — «тем более с развлекательной целью». Кроме того, Ткач сообщал, что в пятницу, 19 ноября, в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского, — в ОП ответили, что не пользовались самолетами, связанными с бизнесменами.

Что касается запроса о комментарии, то Офис президента заявил, что получил его 24 ноября, то есть уже в день выхода репортажа и «всего за несколько часов до обнародования материала».