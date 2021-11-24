Журнал Time опубликовал 100 лучших фото 2021 года

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Time

Еженедельный американский журнал Time опубликовал свою версию 100 лучших фото 2021 года и назвал его годом невыполненных обещаний. В подборке — кадры из обострения в Секторе Газа, пожары в Греции, могила Джорджа Флойда, первый трансгендерный ведущий новостей в Бангладеш, медики, которые занимаются больными коронавирусом, и сторонники движения Free Britney.

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Мужа Марии Салинас Крус отсоединили от аппарата ИВЛ. Она крикнула: «Лети высоко, любовь моя!» на испанском языке. Во время зимнего сезона гибель латиноамериканцев и темнокожих от коронавируса в США была в два-три раза выше, чем среди белых.Лос-Анджелес, 28 января 2021 года. Time

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Лесные пожары на греческом острове Эвбея приблизились к дому 81-летней Ритсопи Панайота, 8 августа. Time

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В мае между Израилем и ХАМАСом началось очередное обострение — и самое крупное с 2014 года. Погибли 12 израильтян и более 250 палестинцев. На фото – ребенок в Палестине, 24 мая. Time

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Ташнува Анан Шишир вошел в историю как первый трансгендерный телеведущий Бангладеш, 8 марта. Time

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Сторонники Бритни Спирс собрались у здания суда Лос-Анджелеса 12 ноября. В тот день судья отменил попечительство, которое лишало певицу контроля над жизнью и финансами в течение 13 лет. Time

Напомним, что журнал Time ранее назвал 2020 год «худшим» в современной истории США и поместил на обложку перечеркнутые цифры. Кроме этого, журнал в 2020 году впервые в своей истории решил выбрать Ребенка года. Этот титул получила 15-летняя школьница из Колорадо, которая занимается технологиями для решения различных проблем, в том числе загрязнения питьевой воды.