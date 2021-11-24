Журнал Time опубликовал 100 лучших фото 2021 года
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Time
Еженедельный американский журнал Time опубликовал свою версию 100 лучших фото 2021 года и назвал его годом невыполненных обещаний. В подборке — кадры из обострения в Секторе Газа, пожары в Греции, могила Джорджа Флойда, первый трансгендерный ведущий новостей в Бангладеш, медики, которые занимаются больными коронавирусом, и сторонники движения Free Britney.
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Напомним, что журнал Time ранее назвал 2020 год «худшим» в современной истории США и поместил на обложку перечеркнутые цифры. Кроме этого, журнал в 2020 году впервые в своей истории решил выбрать Ребенка года. Этот титул получила 15-летняя школьница из Колорадо, которая занимается технологиями для решения различных проблем, в том числе загрязнения питьевой воды.