Премьер-министр Швеции подала в отставку через семь часов после назначения

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Flickr / Socialdemokraterna

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку семь часов спустя после назначения. Все потому, что партнер ее партии по коалиции решил из нее выйти.

Об этом пишет SVT.

Партия зеленых, являвшаяся партнером по коалиции социал-демократов, заявила вечером, что выходит из нее. Причиной тому стало голосование в парламенте за бюджет, который подготовила оппозиция.

Согласно практике, если одна из партий выходит из коалиции, то правительство должно уйти в отставку.

Андерссон отметила, что все равно остается готовой возглавить будущее правительство, даже если его единолично сформируют только социал-демократы.

Теперь спикер парламента Андреас Норлен в четверг проведет консультации со всеми партиями по поводу формирования новой коалиции.