Три партии в Германии представили коалиционное соглашение. Что в нем сказано об Украине

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В Германии социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» презентовали свое коалиционное соглашение. Для окончательного утверждения и назначения нового правительства в стране остались некоторые формальности.

Соглашение было обнародовано на сайте Социал-демократической партии Германии.

Пока что партии не объявили состав правительства, это сделают в течение следующей недели. Однако по данным германских СМИ, канцлером, ожидаемо, станет лидер СДПГ Олаф Шольц. Лидеры «зеленых» станут министрами: Анналена Бербок возглавит Министерство иностранных дел, а Роберт Габек — Министерство по вопросам экономики и климата. В то же время, лидер «свободных демократов» Кристиан Линднер возглавит Министерство финансов.

В своем коалиционном соглашении немецкие партии упомянули Украину в контексте вооруженного конфликта с Россией и ее стремлений к членству в ЕС.

В частности, партии заявили, что государства Восточного партнерства, которые декларируют желание вступить в ЕС (Украина, Грузия и Молдова), должны иметь возможность интегрироваться в Евросоюз путем последовательных реформ в области верховенства права и рыночной экономики.

Также они отметили, что Германия будет помогать Украине в восстановлении территориальной целостности, а также планирует усилить энергетическое партнерство, в частности, в вопросе возобновляемых источников энергии и производства водорода.

Три партии призвали к прекращению военных действий на Донбассе и аннексии Крыма. Они заявили, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе и снятие санкций с России зависит от выполнения Минских договоренностей. В то же время, в коалиционном соглашении ни разу не упомянули о газопроводе «Северный поток — 2».

Ожидается, что формальное назначение правительства состоится в начале декабря. Тогда Ангела Меркель завершит свою каденцию канцлера, продолжавшуюся с 2005 года.

Среди других решений партии хотят, чтобы к 2030 году Германия отказалась от угля, а к 2045 году — от газа, поднять минимальную заработную плату, стимулировать переход населения на электрические автомобили, а также легализовать продажу каннабиса для рекреационных целей.