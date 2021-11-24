В Париже за рекордные €11,6 миллиона продали рукопись Эйнштейна, в которой он разрабатывал теорию относительности

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На аукционе Christie's в Париже за €11,6 миллиона продали манускрипт, в котором Альберт Эйнштейн разрабатывал свою теорию относительности. Таких рукописей в мире сохранилось всего две.

Об этом сообщает Reuters.

Лот стал самой дорогой научной рукописью, когда-либо уходившей с молотка во Франции. Имя покупателя не сообщают.

54-страничный манускрипт содержит записи ранней версии уравнений гравитационного поля, которые и стали основой Общей теории относительности. Вычисления в документе, среди прочего, посвящены объяснению аномалии орбиты Меркурия.

Документ был написан в 1913 и 1914 годах в швейцарском городе Цюрихе Эйнштейном и его коллегой и доверенным лицом Мишелем Бессо (швейцарский инженер). Представитель Christie's сказал, что рукопись сохранилась благодаря Бессо, а то, что документ уцелел, назвал «почти чудом», поскольку Эйнштейн вряд ли бы сохранил то, что считал обычным рабочим документом.

Эйнштейн умер в 1955 году в возрасте 76 лет, его считали одним из величайших физиков-теоретиков всех времен. Его теория относительности совершила революцию в физике, представив новые способы взглянуть на движение объектов в пространстве и времени. В 1921 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике.