В Молдове вводят бустерную вакцинацию — для некоторых категорий граждан

Новости

Getty Images

Министерство здравоохранения Молдовы одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

Об этом на брифинге 24 ноября рассказала госсекретарь министерства Светлана Николаеску, сообщает NewsMaker.

По ее словам, бустерную дозу начнут предоставлять сначала людям из основных групп риска: медицинским, социальным и работникам системы образования, старше 60 лет.

Люди возрастом от 18 лет, имеющие хронические заболевания, тоже смогут получить бустерную дозу уже с понедельника, 29 ноября, когда приказ вступит в силу.

По словам Николаеску, впоследствии бустерная доза станет доступной для всех. пока что она не влияет на действительность COVID-сертификатов.

Отдельно госсекретарь Минздрава Молдовы уточнила, что для бустерной вакцинации будут использовать и тот препарат, которым человек прививался сначала, и любой другой из одобренных для повторной вакцинации: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm или Johnson. В то же время вакцины Moderna в стране пока нет.