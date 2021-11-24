Кабмин утвердил план мер для деолигархизации. Что он предусматривает

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Кабмин утвердил план, который позволит предотвращать злоупотребления со стороны олигархов. Этот документ называется «План мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)».

Цель документа — определить правовые и организационные меры, направленные на развитие системы предотвращения угроз национальной безопасности из-за чрезмерного влияния олигархов и связанных с ними лиц.

В пояснительной записке плана говорится, что он должен помочь эффективно реализовать закон об олигархах.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что закон об олигархах — это лишь часть (крайне важная) огромного объема работы, которую еще предстоит выполнить.

«В плане — картинка будущего более полная. Там и регулирование лоббизма, и усиление возможностей АМКУ, и антикоррупция с судами, и справедливые тарифы, и медиарегулирование, и критическая инфраструктура, и энергетическая безопасность», — сказал министр.

По его словам, план мер будет еще дополняться, но общее представление можно получить уже после публикации распоряжения КМУ.

Среди мер, прописанных в плане:

усиление возможностей Антимонопольного комитета;

обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов — до декабря 2022 года;

обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023 года;

обеспечение безопасности снабжения электроэнергией и природным газом до марта 2022 года;

остановка импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года;

уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022;

усиление контроля над финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

минимизация влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;

неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;

приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;

установление экономически обоснованных ставок на перевалку грузов в ГП «МТП «Южный» до февраля 2023 года;

создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года.

Помимо этого, планируется не допустить злоупотребление олигархами международно-правовыми инструментами защиты путем инициации изменений в действующие международные договора о том, что такие инструменты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут общаться с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.

Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов.