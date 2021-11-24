В Антарктиде хотят проложить высокоскоростной интернет. Кабель протянут к американской станции «Мак-Мердо»

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Национальный санитарный фонд США (NSF) начал изучать возможность прокладки оптоволоконного кабеля в Антарктиду для построения сети высокоскоростного интернета. Речь об американской станции «Мак-Мердо» (McMurdo), которая ежегодно принимает до тысячи ученых.

Об этом пишет The Verge.

Скоростной интернет необходим ученым, чтобы ускорить развитие исследований, оптимизировать ряд процессов, а также для связи и передачи данных. Исследователям до сих пор иногда приходится хранить данные на жестких дисках, чтобы физически передать их домой.

Высокоскоростной интернет должен фундаментально изменить жизнь в Антарктиде. Сейчас станциям приходится полагаться на спутниковый интернет для связи с миром, но он иногда дает сбои и пропускная способность у него ниже. «Мак-Мердо» для связи использует антенну на острове Росса.

NSF рассматривает возможность проложить кабель по дну Южного океана от Антарктиды до Новой Зеландии и Австралии.

National Science Foundation