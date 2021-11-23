В США суд оправдал мужчину, который 43 года провел в тюрьме. О своем увольнении он узнал из новостей

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John Moore / Staff

В США, в штате Миссури, суд оправдал 62-летнего Кевина Стрикленда, который провел 43 года за решеткой за преступление, которое, по его словам, он не совершал. Об этом сообщает CNN.

Его осудили за тройное убийство к 50 годам тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения. Однако сейчас все обвинения против Стрикленда сняли, освобождение делает его заключение самым «продолжительным незаконным заключением» в истории штата Миссури и одним из самых продолжительных в стране.

Мужчина вышел на свободу во вторник, 22 ноября, и заявил, что до сих пор не верит в то, что происходит. Также Стрикленд рассказал, что узнал новости о своем увольнении из репортажа, который прервал мыльную оперу, которую он смотрел.

25 апреля 1978 года в штате Миссури в Канзас-Сити стреляли в четырех людей, трое из которых погибли. Выжить удалось Синтии Дуглас (умерла в 2015 году), которая и заявила, что Стрикленд находился на месте тройного убийства. Узнала она его только на следующий день — у него были похожие волосы. В день инцидента Дуглас не могла его узнать из-за коньяка и марихуаны. Однако за последние 30 лет она сказала, что допустила ошибку и неверно идентифицировала Стрикленда.