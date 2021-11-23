На Донбассе ранен воин ВСУ — оккупанты трижды нарушили «тишину»

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и госпитализировали, состояние здоровья бойца — удовлетворительное.

С утра оккупанты трижды нарушали «тишину», используя гранатометы и пулеметы, сообщает пресс-центр ООС.

Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты вели огонь в направлении Зайцева, а в районе Верхнеторецкого — обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Шумов российские оккупационные войска тоже стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.