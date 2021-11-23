В Европе резко выросли цены на газ после санкций США против «Северного потока — 2»

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Стартовая цена на газ в Европе снова поднялась выше $1 000 за тысячу кубометров. Цена подскочила после введения Вашингтоном санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, 23 ноября эталонные европейские фьючерсы на газ выросли на 8,7% — до €91,34 за мегаватт-час, или $1 096 за тысячу кубометров.

Тем временем Европа ожидает сезонное похолодание, а неделя началась со слабых показателей работы ветряной генерации.

Но аналитики предполагают, что новые санкции США не приведут к росту фьючерсов в долгосрочной перспективе.

«Я не думаю, что эти новые санкции повлияют на цены на газ, поскольку они не могут изменить того факта, что трубопровод уже построен», — сказала Екатерина Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Напомним, в течение шести месяцев 2021 года цена на газ в странах ЕС выросла в 13 раз — с €7 до €90 за мегаватт-час. При этом цена на электроэнергию выросла в 7,5 раза — с €20 до €150 за мегаватт-час.