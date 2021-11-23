Украина подписала контракт на ежегодные поставки вакцины Pfizer. Речь идет о 25 миллионах доз
- Автор:
- София Телишевская
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Міністерство охорони здоров'я України
Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса. Речь идет о 25 миллионах дозах ежегодно.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022—2023 годы с четкими сроками поставок. В течение этого времени Украина будет получать по 25 миллионан доз вакцин ежегодно», — отметил он.
По словам министра, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по иммунизации.
«Каждый заслуживает на возможность быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее», — добавил Ляшко.
- В стране полностью вакцинированы 10 025 360 украинцев, что составляет 22,3% от населения. Виктор Ляшко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом. Все показатели стабилизируются, и регионы начнут постепенно выходить из «красных» зон. Сейчас 18 областей и Киев находятся в «красной» зоне, но из нее выведут Луганскую и Львовскую области.