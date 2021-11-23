Кевина Спейси обязали выплатить $31 миллион студии, снявшей «Карточный домик»
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Imagen Primero / Flickr
Американского актера Кевина Спейси обязали выплатить почти $31 миллион студии MRC, снявшей сериал «Карточный домик», за нарушение контракта после обвинений в сексуальных домогательствах.
Об этом пишет BBC.
Решение было принято еще в прошлом году, но стало достоянием общественности в понедельник, после того как юристы студии MRC подали в суд ходатайство о подтверждении решения.
Сыгравший главную роль в сериале, Спейси стал одним из первых крупных голливудских актеров, которого публично обвинили в домогательствах и изнасилованиях на фоне движения #MeToo.
Из-за обвинений Спейси убрали из «Карточного домика», а студия заявила, что потеряла миллионы долларов. MRC подала иск в январе 2019 года, требуя возмещения затрат и утверждая, что поведение Спейси нарушило политику студии в отношении сексуальных домогательств.
Сообщается, что юристы с обеих сторон заслушали более 20 человек на закрытых арбитражных слушаниях в феврале 2020 года. В петиции, поданной MRC в Верховный суд Лос-Анджелеса 22 ноября, сообщается, что решение было вынесено в пользу студии. Спейси и его продюсерским компаниям M Profitt Productions и Trigger Street Productions предписано возместить ущерб, гонорары юристов и судебные издержки. По данным издания, ранее Спейси подал апелляцию на это решение, но в этом месяце она была отклонена.
- Прокуроры Лос-Анджелеса отказались продолжать рассмотрение дела о сексуальных домогательствах Кевина Спейси к массажисту из-за смерти истца.
- В августе 2018 года прокуратура округа Лос-Анджелес начала расследовать еще одно дело об изнасиловании, фигурантом которого является актер Кевин Спейси. Его обвиняют в нападении на мужчину в Малибу в октябре 2016 года.
- Защита Кевина Спейси считает, что обвинения в домогательствах могут быть сфабрикованными. По мнению адвоката Алана Джексона, на этих скандалах просто хотят заработать.
- В сентябре 2020 года против Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах. Двое актеров — Энтони Рэпп и еще один неназванный мужчина обвинили Спейси в сексуальных домогательствах в 1980-х годах, когда истцы были подростками.