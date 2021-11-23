Широкоугольная камера телескопа Hubble снова работает

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Инженерам NASA удалось возобновить работу широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) после сбоя. WFC3 — это самый основной инструмент телескопа.

Об этом пишет Space.

В конце октября у космической обсерватории возникла проблема с синхронизацией сообщений, из-за чего все пять научных инструментов перешли в «безопасный режим» работы. Камеру Advanced Camera for Surveys удалось запустить 7 ноября, и все это время она работала одна.

WFC3 перейдет к своему обычному режиму работы уже сегодня, 23 ноября, но специалисты продолжат устанавливать основную причину проблемы с синхронизацией.

Команда Hubble внесет некоторые изменения в параметры инструментов телескопа, чтобы обсерватория получила пропущенные сообщения. Они позволят восстановить и протестировать работу остальных инструментов — проверят изменения на спектрографе Cosmic Origins.