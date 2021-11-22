Комитет Верховной Рады поддержал законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение ПДД
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Jannes Glas / Unsplash
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал четыре законопроекта об усилении ответственности водителей за превышение скорости и рекомендовал Верховной Раде включить их в повестку дня.
Соответствующее решение комитет принял на заседании 22 ноября. За проголосовали 17 членов комитета.
Речь идет о проектах законов №№ 6240, 6240-1, 6240-2, 6278, которыми предлагается усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД):
- если это привело к смерти человека — от 5 до 8 лет тюрьмы (сейчас от 3 до 8 лет),
- если погибли несколько человек — от 8 до 12 лет (сейчас от 5 до 10 лет лишения свободы) и пожизненный запрет на управление авто,
- если водитель-нарушитель находился за рулем под влиянием лекарств, наркотиков или алкоголя и погиб человек — от 8 до 12 лет тюрьмы (сейчас от 5 до 10 лет),
- если водитель находился в состоянии опьянения и из-за него погибли несколько человек — от 12 до 15 лет тюрьмы (сейчас от 7 до 12 лет) с пожизненным лишением права управлять авто.
Также предлагается добавить наказание за нарушение ограничений скорости движения в городах и селах, если в результате ДТП человек получил телесное повреждение средней (ограничение или лишение свободы до 5 лет с лишением права на вождение до 3 лет) или тяжелой тяжести либо погиб (от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем от 5 до 7 лет).
Если же водитель, превысивший скорость в пределах населенного пункта, находился за рулем в нетрезвом состоянии и пострадал человек, то предлагается лишать нарушителя свободы до 7 лет и на такой же срок забирать водительские права.
Если у пострадавшего тяжелые повреждения или человек погиб, то предусмотрено наказание в размере от 8 до 15 лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем от 8 до 10 лет.
Альтернативным законопроектом № 6240-2 предлагается увеличить срок лишения права управлять авто за нарушение ПДД до 20 лет.
В то же время законопроектом № 6278 предлагается добавить пожизненное лишение права управлять авто за нарушение ПДД.
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