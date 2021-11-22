В Украину идут похолодание и мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде

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Во вторник, 23 ноября, во многих областях Украины прогнозируют мокрый снег. В Киеве, вероятнее всего, он пойдет ближе к вечеру.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

Также синоптики предупредили о резком похолодании из-за прихода холодных воздушных масс с севера Скандинавии.

По данным УГМЦ, осадков не будет только на северо-востоке, в других регионах местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах, кроме юга, будет гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7—12 м/с.

Температура ночью снизится до 0...-5 °С, днем от -1° до +4°С, на Закарпатье +3...+8 °С, в южной части — ночью +1...+6 °С, днем воздух прогреется до +9 °С.

В Киеве и Киевской области во вторник также прогнозируют мокрый снег — местами сегодня ночью и везде завтра к вечеру. На дорогах вероятен гололед, ночью в столице будет 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.