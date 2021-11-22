Сквозное шифрование в Messenger и Instagram отложили из-за усложнения борьбы с мошенниками

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Компания Meta (бывшая Facebook) отложила введение автоматического (по умолчанию) сквозного шифрования данных в Messenger и соцсети Instagram до 2023 года.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на главу службы безопасности Meta Антигону Дэвис.

Сквозное шифрование служит дополнительным уровнем защиты данных пользователей. Это означает, что никто, в том числе Meta, не может видеть или отслеживать сообщения пользователей. С шифрованием E2EE информацию будут видеть только отправитель и получатель сообщения.

По словам Дэвис, решение отложить введение E2EE приняли из-за опасений, что это усложнит борьбу с мошенниками. Meta хочет перепроверить свои инструменты защиты и убедиться, что сможет ограничить мошенников в переписках.

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