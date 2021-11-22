Президент-беглец Янукович написал обращение к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который бежал из страны на фоне Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины начала Майдана. Первое свое «послание» он приурочил к 30 годовщине Независимости.

Соответствующее обращение на русском языке опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

В своем обращении он называет Украину «самой бедной и нестабильной страной на континенте». Также отмечает, что ситуация на Донбассе обостряется, а «власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир».

Янукович подчеркнул, что создание какого-либо нового формата переговоров без России не даст результатов.

«Очередной министр обороны, который до этого назначения занимался, в том числе, вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что не стоит идеализировать Минские соглашения. Они, дескать, достались в наследство. И что теперь якобы США дали сигнал, что не прочь принимать участие в поиске нового формата. И представители Германии, и Франции тоже», — пишет беглый президент.

Он считает, что Вашингтон, Берлин и Париж заинтересованы в участии России в новом формате переговоров.

«Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две совершенно взаимоисключающие партии. С одной стороны, он бахвалится тем, что ведет «наглую» внешнюю политику, тем самым якобы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой, по их мнению, постоянно «колеблющихся» Германии и Франции. С другой — заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать им всяческую поддержку, невзирая на эту критику, и объявляя о том, что Минский формат уже неактуален», — говорится в обращении Януковича.

Он пишет, что «промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет».

Экс-политик призывает не надеяться на США и ЕС, а построить новую стратегию, основанную на четырех принципах:

нейтральный статус государства;

« Такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках Минских соглашений из тупика», — считает Янукович.

разработка новой стратегии социально-экономического развития Украины;

борьба с коррупцией и справедливые суды;

«честная история происхождения Майдана».

«Почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане, о которой большинство из них знает. Народ сам смог без «следователей» и «прокуроров» понять и определить, кому была выгодна эта трагедия и к чему она привела. Трагедия, которая из-за жажды наживы «власти Майдана», привела страну к потере территорий, войне и краху», — говорится в пояснении последнего тезиса.