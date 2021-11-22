Южнокорейская группа BTS получила награду «Артист года» премии American Music Awards
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Южнокорейский бойз-бэнд BTS назвали «Артистом года» на премии American Music Awards в Лос-Анджелесе. Церемония награждения прошла в воскресенье, 21 ноября.
Группа BTS состоит из семи исполнителей во главе с Кимом Намджуном. Бойз-бэнд за восемь лет существования стал популярен по всему миру и получил статус корейского «культурного посла». Сейчас клипы BTS набирают по миллиарду просмотров. А сама группа — создает песни в сотрудничестве с популярными американскими и европейскими исполнителями вроде Coldplay и Halsey. В конце сентября BTS даже выступили с речью на Генеральной Ассамблее ООН.
Другие победители премии American Music Awards:
- Новый артист года: Оливия Родриго;
- Любимая популярная песня: Megan Thee Stallion "Body";
- Любимый клип: Lil Nas X "MONTERO (CallMe By Your Name)";
- Любимый поп-артист: Эд Ширан;
- Любимая поп-артистка: Тейлор Свифт;
- Любимый поп-альбом: Тейлор Свифт "Evermore".
- В канадском университете Райерсона разработали курс , посвященный творчеству музыкальных исполнителей Дрейка и The Weeknd, которые родились в Торонто. Курс называется «Деконструкция Дрейка и The Weeknd» и станет доступным для студентов в зимнем семестре, который начнется 22 января 2022.