Южнокорейская группа BTS получила награду «Артист года» премии American Music Awards

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Южнокорейский бойз-бэнд BTS назвали «Артистом года» на премии American Music Awards в Лос-Анджелесе. Церемония награждения прошла в воскресенье, 21 ноября.

Группа BTS состоит из семи исполнителей во главе с Кимом Намджуном. Бойз-бэнд за восемь лет существования стал популярен по всему миру и получил статус корейского «культурного посла». Сейчас клипы BTS набирают по миллиарду просмотров. А сама группа — создает песни в сотрудничестве с популярными американскими и европейскими исполнителями вроде Coldplay и Halsey. В конце сентября BTS даже выступили с речью на Генеральной Ассамблее ООН.

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