С 22 ноября Австрия закрывает въезд для туристов

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Jacek Dylag / Unsplash

С понедельника, 22 ноября, Австрия вводит жесткие карантинные ограничения, в результате чего в страну запретили въезд туристов. В страну можно будет попасть только по уважительным причинам.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Австрии.

Так, из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов туристические поездки в Австрию становятся невозможными.

Украинцы смогут въехать в Австрию исключительно по уважительным причинам: посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и так далее. Они смогут попасть в страну без регистрации и карантина, необходимы только полная вакцинация или документы о выздоровлении за последние 180 дней. При этом медицинская справка о наличии антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.

Эти сертификаты принимаются в электронном и бумажном вариантах, но просят иметь английскую версию документа.

Кроме того, въезд в Австрию по уважительным причинам будет возможен для тех людей, которые покажут отрицательный результат ПЦР-теста.

«Подросткам от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нужен тест. К несовершеннолетним, которые путешествуют самостоятельно, применяются обычные правила въезда», — добавили в посольстве.