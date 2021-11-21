«История требует последовательности». Spotify запретит случайное воспроизведение песен из последнего альбома Адель
- Автор:
- София Телишевская
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Британская певица Адель убедила музыкальный стриминговый сервис Spotify устранить из ее альбомов функцию случайного воспроизведения.
В Spotify заявили, что готовы пойти на встречу исполнительнице, пишет BBC.
«Наше искусство рассказывает историю, и наши истории нужно слушать в такой последовательности, как мы задумывали. Спасибо Spotify за то, что прислушались», — написала певица в Twitter.
В ответ компания заявила, что готова забрать с сервиса возможность смешивать порядок воспроизведения музыки на страницах альбома Адель. Техническая поддержка сервиса ответила ей словами «все для вас».
Кнопка случайного воспроизведения песен певицы все еще доступна, поэтому журналисты обратились к Spotify, чтобы понять, когда изменения вступят в силу.
- Недавно Адель выпустила первый за последние шесть лет полноформатный альбом. Четвертая пластинка в карьере исполнительницы получила название «30». В альбом вошли 12 композиций. Одна из них — “Easy on Me”, была выпущена ранее, а три новые песни Адель исполнила в конце октября на концерте в Лос-Анджелесе.
- Все пластинки певицы носят названия с отсылкой к возрасту исполнительницы. Альбомы «19» (2008), «21» (2011), «25» (2015) были проданы многомиллионными тиражами и принесли Адели ряд наград, в том числе — 15 наград «Грэмми».