«История требует последовательности». Spotify запретит случайное воспроизведение песен из последнего альбома Адель

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Британская певица Адель убедила музыкальный стриминговый сервис Spotify устранить из ее альбомов функцию случайного воспроизведения.

В Spotify заявили, что готовы пойти на встречу исполнительнице, пишет BBC.

«Наше искусство рассказывает историю, и наши истории нужно слушать в такой последовательности, как мы задумывали. Спасибо Spotify за то, что прислушались», — написала певица в Twitter.

В ответ компания заявила, что готова забрать с сервиса возможность смешивать порядок воспроизведения музыки на страницах альбома Адель. Техническая поддержка сервиса ответила ей словами «все для вас».

Кнопка случайного воспроизведения песен певицы все еще доступна, поэтому журналисты обратились к Spotify, чтобы понять, когда изменения вступят в силу.