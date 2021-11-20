«Драмы нет». Президент Болгарии повторил свои слова о «российском Крыме»
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- Олег Панфилович
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Facebook / Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев не стал отказываться от своих слов о том, что Крым является частью России.
Об этом сообщает болгарский канал bTV.
«Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма — это нарушение международного права, но, как я говорил вчера вечером, есть реалии в политике и в настоящее время Крым принадлежит России» — сказал Радев.
Накануне во время дебатов со своим главным соперником на предстоящих 21 ноября президентских выборах Анастасом Герджиковым Радев заявил, что Крым является территорией России. Он также назвал введенные против России санкции «неэффективными».
Министерство иностранных дел Украины после этого вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева, которому заявили о некорректности и недопустимости высказываний Радева по Крыму.
«Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах», — подчеркнули в МИД Украины.
Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины и усилий по деоккупации полуострова Крым.
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- В апреле 2021 года в Болгарии состоялись парламентские выборы. Первое место с результатом в 25,8% заняла партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), но ее показатели значительно снизились. Всего в парламент прошли 6 партий, большинство из которых выступали против партии ГЕРБ и предыдущего правления. Из-за того что партии не смогли сформировать коалицию, президент страны Румен Радев подписал указ о роспуске парламента.
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