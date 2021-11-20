В Карпатах намело до метра снега
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, кое-где высота передувов достигает 1 метра.
Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
По данным работников поста, на 11:45 субботы, 20 ноября, на горе было -5 °С, ветер западный 8 м/с.
Кроме того, отмечается, что из-за снегопада видимость ограничена — до 50 м.
- Ранее синоптики спрогнозировали, что во всех регионах Украины ожидается дождливая суббота и воскресенье, но обойдется без серьезных температурных колебаний.