Камала Харрис полтора часа была первой женщиной-президентом США. Байден уже вернулся к исполнению своих обязанностей
- Автор:
- София Телишевская
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Hillary Clinton / Twitter
Плановая медицинская процедура колоноскопии, которую проходил президент США Джо Байден, успешно завершилась, поэтому глава Белого дома вернулся к исполнению своих обязанностей. Перед этим он впервые передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Он был в хорошем настроении и вернулся к полномочиям», – написала Псаки.
Она уточнила, что Байден останется на время в армейском госпитале имени Уолтера Рида, чтобы восстановиться после проведенной процедуры колоноскопии.
Следовательно, вице-президент США Камала Харрис пробыла полноправным президентом США один час 25 минут, фактически став первой женщиной-президентом США.