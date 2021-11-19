Выплата тысячи гривен за вакцинацию не повлияет на инфляцию в стране — НБУ

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Выплата вакцинированным украинцам по тысяче гривен не повлияет на инфляцию в стране.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine.

«Тысяча гривен — не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. Тем более речь идет о секторе услуг — учреждениях культуры и спорта — их доля в общем ВВП невелика. Возможны определенные эффекты в транспорте, железнодорожном и авиационном, но опять же несущественные. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП», — отметил Николайчук.

По его словам, вряд ли дополнительный спрос в области культуры и спорта приведет к существенному повышению цен, однако эта выплата может привлечь к вакцинации еще 10% населения.

«Что касается ожиданий, подобная инициатива действительно может вызвать у населения впечатление, что государство начнет печатать деньги, однако сейчас в смысле влияния на ожидания большую роль играют цены на продукты питания и энергоресурсы. Ожидание финансовых аналитиков по темпам инфляции на следующие 12 месяцев — около 7%, банков и бизнеса — в пределах 7,5—8%», — отметил специалист.