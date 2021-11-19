Facebook разрешит регулировать количество постов и их темы в ленте
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания Meta тестирует в своей соцсети Facebook функцию управления выдачей контента, которая позволит пользователям регулировать количество постов и их темы в ленте, например, видеть меньше политики.
Об этом соощается на сайте Meta.
Регулировка появится в разделе «Настройки ленты новостей». В настройки добавят три новых пункта — друзья и семья, группы, а также страницы и публичные личности. В каждом пункте пользователь сможет выбрать частоту отображения в ленте определенного контента, ограничивать количество постов и выбирать их темы.
Сейчас тестирование запущено в США, но в ближайшие недели функция появится у всех пользователей.
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