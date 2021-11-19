Украина впервые примет участие в морских учениях НАТО по противоминной защите
- Автор:
- София Телишевская
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Украина впервые примет участие в морских учениях Североатлантического альянса по противоминной защите Dynamic Move — 2022. Учения пройдут в Бельгии.
Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Решение об участии Украины в командно-штабных учениях НАТО было принято на конференции Альянса, где обсуждали время и место проведения тренировки.
По итогам конференции решили, что в учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко. Они присоединятся к Dynamic Move — 2022 в качестве наблюдателей.
Противоположные учения Dynamic Move — 2022 запланированы на конец января — начало февраля в городе Остин (Бельгия).
- 14 июня по итогам Брюссельского саммита НАТО лидеры 30 стран-членов одобрили коммюнике, в котором подтверждается принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству. Сроки Украине пока не назвали.