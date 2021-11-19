Антимонопольный комитет оштрафовал Идея Банк на более чем 4 миллиона гривен за неправдивую рекламу

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Facebook / IdeaBank

Идея Банк должен заплатить более 4 миллионов гривен штрафа за ложную рекламу.

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как отмечается, Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить иск банка об отмене штрафа.

Напомним, осенью 2020 года АМКУ установил, что банк с 1 августа по 31 октября 2019 года распространял в рекламе, на вывесках своих отделений, в прессе, печатных листовках, на бордах, ситилайтах и баннерах на эскалаторах метро в Киеве, а также в соцсетях информацию о предоставлении кредита под «полный 0%», чем вводил в заблуждение людей. На самом деле, банк не указывал все условия кредитования.

Также внимание комитета привлекла реклама банка с 15 ноября 2019 года по 9 февраля 2020-го о «распродаже кредитов». Идея Банк уверял, что кредит можно получить со скидкой в 50%.

За эти нарушения АМКУ оштрафовал банк на 4 088 066 гривен, однако тот обжаловал решение в суде. Однако Хозяйственный суд города Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд стали на сторону комитета.