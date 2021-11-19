В Австрии вводят локдаун для всех граждан и анонсировали обязательную вакцинацию

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Правительство Австрии решило ввести с 22 ноября локдаун для всех граждан. Также с февраля 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной.

Об этом пишет Euronews.

Австрия стала первой страной ЕС, принявшей это решение во время осенней волны коронавируса. Сначала там ввели локдаун только для невакцинированных, но теперь его расширили на всех.

По словам канцлера Александра Шалленберга, локдаун, предварительно, продлится 10 дней. В это время будут отменены все массовые мероприятия, а также будет закрыто большинство магазинов.

Через 10 дней власти проведут анализ ситуации и поймут, стоит ли продолжать локдаун еще на такой же период.

Австрия также объявила, что станет первой страной в ЕС, которая введет обязательную вакцинацию от коронавируса для всех взрослых. Соответствующие нормы будут работать с 1 февраля 2022 года.