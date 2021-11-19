Зеленский уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА и назначил ему замену
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- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский указом № 587/2021 уволил Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации.
Ранее это решение согласовало правительство, а сам Полосков 18 ноября сообщил, что он и его трое заместителей написали заявление об увольнении.
Другим указом, № 588/2021, президент назначил исполняющим обязанности главы ОГА Петра Добромильского из «Слуги народа», который был назначен заместителем главы Закарпатской ОГА в мае 2021 года.
- 28 октября 2021 года депутаты Закарпатского областного совета отправили в отставку своего главу Алексея Петрова («Слуга народа»). Сам Петров назвал сессию нелегитимной и заявил, что обратился в правоохранительные органы. В итоге в отставку его отправили со второй попытки 15 ноября. До этого он более полугода возглавлял Закарпатскую ОГА. С 2017 по 2019 год он руководил департаментом контрразведки СБУ и управлением СБУ в Кировоградской области.