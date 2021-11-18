Парламент Австрии снял иммунитет с экс-канцлера Себастьяна Курца

Новости

Парламент Австрии единогласно лишил неприкосновенности бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Об этом сообщает Der Standard.

Лишение иммунитета позволит расследованию в отношении Курца и его Австрийской народной партии (ÖVP) быстрее продвигаться вперед. Сам экс-канцлер заявил, что продолжит сотрудничать со следствием и не будет мешать, отметив, что все обвинения ложны.

В отношении Курца идет расследование о возможной коррупции и манипуляции общественным мнением за счет налогоплательщиков.