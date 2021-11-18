Парламент Австрии снял иммунитет с экс-канцлера Себастьяна Курца
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Парламент Австрии единогласно лишил неприкосновенности бывшего канцлера Себастьяна Курца.
Об этом сообщает Der Standard.
Лишение иммунитета позволит расследованию в отношении Курца и его Австрийской народной партии (ÖVP) быстрее продвигаться вперед. Сам экс-канцлер заявил, что продолжит сотрудничать со следствием и не будет мешать, отметив, что все обвинения ложны.
В отношении Курца идет расследование о возможной коррупции и манипуляции общественным мнением за счет налогоплательщиков.
- 6 октября в Вене прокуратура провела обыски офисе Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии. Правоохранители расследуют дело по обвинению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений — исследования, опубликованные в СМИ за счет Минфина. Они якобы содержат неправдивые данные и имели целью продвигать политику правительства. Под подозрением Курц и его ближайшее окружение.
- 8 октября в парламенте потребовали отставки Курца и грозили ему вотумом недоверия. На следующий день Курц сам ушел в отставку. Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг.